Смотреть онлайн Titanes Del Distrito Nacional - Индиос де Сан-Франциско 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Titanes Del Distrito Nacional — Индиос де Сан-Франциско, 1 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Centro Olimpico Juan Pablo Duarte.
14:23 20:23 23:19 22:19
Превью матча Titanes Del Distrito Nacional — Индиос де Сан-Франциско
Команда Titanes Del Distrito Nacional в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Индиос де Сан-Франциско, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Индиос де Сан-Франциско, в том матче победу одержали хозяева.