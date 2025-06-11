Превью матча Titanes Del Distrito Nacional — Индиос де Сан-Франциско

Команда Titanes Del Distrito Nacional в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Индиос де Сан-Франциско, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Индиос де Сан-Франциско, в том матче победу одержали хозяева.