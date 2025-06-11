Превью матча Реалес де Ла Вега — Маринерос де Пуэрто Плата

Команда Реалес де Ла Вега в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Маринерос де Пуэрто Плата, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.