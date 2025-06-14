Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Маринерос де Пуэрто Плата - Titanes Del Distrito Nacional 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Маринерос де Пуэрто ПлатаTitanes Del Distrito Nacional, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez.

МСК, 1 тур, Арена: Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
22:17 23:27 18:17 20:26
83 : 87
14 июня 2025
Titanes Del Distrito Nacional
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Маринерос де Пуэрто Плата — Titanes Del Distrito Nacional

Команда Маринерос де Пуэрто Плата в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Titanes Del Distrito Nacional, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Маринерос де Пуэрто Плата, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Маринерос де Пуэрто Плата
Маринерос де Пуэрто Плата
Titanes Del Distrito Nacional
Маринерос де Пуэрто Плата
1 победа
1 победа
50%
50%
07.07.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
Маринерос де Пуэрто Плата
80:85
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
Обзор
25.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
80:85
Маринерос де Пуэрто Плата
Маринерос де Пуэрто Плата
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
27
3-х очк. попадания
10
6
Реализовано штрафных
7
15
% реализации штрафных
50
71.4
Кол-во реализованных бросков
41
48
Игры 1 тур
07.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
76:64
Метрос де Сантьяго
Завершен
04.08.2025
Метрос де Сантьяго
81:88
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
02.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
89:70
Метрос де Сантьяго
Завершен
31.07.2025
Метрос де Сантьяго
79:82
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
26.06.2025
Канерос Дель Эсте
77:94
Метрос де Сантьяго
Завершен
26.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
105:93
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
25.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
80:85
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
21.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
83:82
Канерос Дель Эсте
Завершен
21.06.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
84:78
Метрос де Сантьяго
Завершен
20.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
95:93
Реалес де Ла Вега
Завершен
19.06.2025
Индиос де Сан-Франциско
95:87
Реалес де Ла Вега
Завершен
19.06.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
70:78
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
18.06.2025
Канерос Дель Эсте
79:76
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
18.06.2025
Метрос де Сантьяго
100:98
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
17.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
84:87
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
17.06.2025
Реалес де Ла Вега
96:101
Солес Де Санто Доминго Эсте
Завершен
16.06.2025
Индиос де Сан-Франциско
89:71
Канерос Дель Эсте
Завершен
15.06.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
92:86
Метрос де Сантьяго
Завершен
14.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
0:0
Реалес де Ла Вега
Отложен
14.06.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
83:87
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
12.06.2025
Канерос Дель Эсте
86:81
Солес Де Санто Доминго Эсте
Завершен
12.06.2025
Метрос де Сантьяго
110:106
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
Комментарии к матчу
