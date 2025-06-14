Превью матча Маринерос де Пуэрто Плата — Titanes Del Distrito Nacional

Команда Маринерос де Пуэрто Плата в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Titanes Del Distrito Nacional, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Маринерос де Пуэрто Плата, в том матче победу одержали гостьи.