Смотреть онлайн Маринерос де Пуэрто Плата - Titanes Del Distrito Nacional 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Маринерос де Пуэрто Плата — Titanes Del Distrito Nacional, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez.
22:17 23:27 18:17 20:26
Превью матча Маринерос де Пуэрто Плата — Titanes Del Distrito Nacional
Команда Маринерос де Пуэрто Плата в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Titanes Del Distrito Nacional, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Маринерос де Пуэрто Плата, в том матче победу одержали гостьи.