Превью матча Леонес Де Санто Доминго — Реалес де Ла Вега

Команда Леонес Де Санто Доминго в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Реалес де Ла Вега, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июня 2025 на поле команды Леонес Де Санто Доминго, в том матче победу одержали хозяева.