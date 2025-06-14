Смотреть онлайн Леонес Де Санто Доминго - Реалес де Ла Вега 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Леонес Де Санто Доминго — Реалес де Ла Вега, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Centro Olimpico Juan Pablo Duarte.
Превью матча Леонес Де Санто Доминго — Реалес де Ла Вега
Команда Леонес Де Санто Доминго в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Реалес де Ла Вега, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июня 2025 на поле команды Леонес Де Санто Доминго, в том матче победу одержали хозяева.