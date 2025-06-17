Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Titanes Del Distrito Nacional - Леонес Де Санто Доминго 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Titanes Del Distrito NacionalЛеонес Де Санто Доминго, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Centro Olimpico Juan Pablo Duarte.

МСК, 1 тур, Арена: Centro Olimpico Juan Pablo Duarte
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
19:31 17:19 24:19 24:18
84 : 87
17 июня 2025
Леонес Де Санто Доминго
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Titanes Del Distrito Nacional — Леонес Де Санто Доминго

Команда Titanes Del Distrito Nacional в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Леонес Де Санто Доминго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды Titanes Del Distrito Nacional, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
Леонес Де Санто Доминго
Titanes Del Distrito Nacional
4 побед
0 побед
100%
0%
25.07.2025
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
91:76
Леонес Де Санто Доминго
Леонес Де Санто Доминго
Обзор
20.07.2025
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
89:74
Леонес Де Санто Доминго
Леонес Де Санто Доминго
Обзор
17.07.2025
Леонес Де Санто Доминго
Леонес Де Санто Доминго
87:91
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
Обзор
05.07.2025
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
110:81
Леонес Де Санто Доминго
Леонес Де Санто Доминго
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
27
3-х очк. попадания
4
7
Реализовано штрафных
28
13
% реализации штрафных
82.4
68.4
Кол-во реализованных бросков
53
46
Игры 1 тур
07.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
76:64
Метрос де Сантьяго
Завершен
04.08.2025
Метрос де Сантьяго
81:88
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
02.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
89:70
Метрос де Сантьяго
Завершен
31.07.2025
Метрос де Сантьяго
79:82
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
26.06.2025
Канерос Дель Эсте
77:94
Метрос де Сантьяго
Завершен
26.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
105:93
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
25.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
80:85
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
21.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
83:82
Канерос Дель Эсте
Завершен
21.06.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
84:78
Метрос де Сантьяго
Завершен
20.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
95:93
Реалес де Ла Вега
Завершен
19.06.2025
Индиос де Сан-Франциско
95:87
Реалес де Ла Вега
Завершен
19.06.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
70:78
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
18.06.2025
Канерос Дель Эсте
79:76
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
18.06.2025
Метрос де Сантьяго
100:98
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
17.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
84:87
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
17.06.2025
Реалес де Ла Вега
96:101
Солес Де Санто Доминго Эсте
Завершен
16.06.2025
Индиос де Сан-Франциско
89:71
Канерос Дель Эсте
Завершен
Комментарии к матчу
