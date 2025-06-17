Превью матча Titanes Del Distrito Nacional — Леонес Де Санто Доминго

Команда Titanes Del Distrito Nacional в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Леонес Де Санто Доминго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды Titanes Del Distrito Nacional, в том матче победу одержали хозяева.