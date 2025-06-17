Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Реалес де Ла Вега - Солес Де Санто Доминго Эсте 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Реалес де Ла ВегаСолес Де Санто Доминго Эсте, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Реалес де Ла Вега
Завершен
15:19 34:19 22:30 25:33
96 : 101
17 июня 2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
Превью матча Реалес де Ла Вега — Солес Де Санто Доминго Эсте

Команда Реалес де Ла Вега в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Солес Де Санто Доминго Эсте, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
31
3-х очк. попадания
12
5
Реализовано штрафных
20
24
% реализации штрафных
64.5
75
Кол-во реализованных бросков
52
60
Игры 1 тур
07.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
76:64
Метрос де Сантьяго
Завершен
04.08.2025
Метрос де Сантьяго
81:88
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
02.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
89:70
Метрос де Сантьяго
Завершен
31.07.2025
Метрос де Сантьяго
79:82
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
26.06.2025
Канерос Дель Эсте
77:94
Метрос де Сантьяго
Завершен
26.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
105:93
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
25.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
80:85
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
21.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
83:82
Канерос Дель Эсте
Завершен
21.06.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
84:78
Метрос де Сантьяго
Завершен
20.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
95:93
Реалес де Ла Вега
Завершен
19.06.2025
Индиос де Сан-Франциско
95:87
Реалес де Ла Вега
Завершен
19.06.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
70:78
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
18.06.2025
Канерос Дель Эсте
79:76
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
18.06.2025
Метрос де Сантьяго
100:98
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
17.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
84:87
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
17.06.2025
Реалес де Ла Вега
96:101
Солес Де Санто Доминго Эсте
Завершен
16.06.2025
Индиос де Сан-Франциско
89:71
Канерос Дель Эсте
Завершен
15.06.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
92:86
Метрос де Сантьяго
Завершен
