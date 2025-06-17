Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB

Превью матча Реалес де Ла Вега — Солес Де Санто Доминго Эсте

Команда Реалес де Ла Вега в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Солес Де Санто Доминго Эсте, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение.