18.06.2025

Смотреть онлайн Метрос де Сантьяго - Индиос де Сан-Франциско 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Метрос де СантьягоИндиос де Сан-Франциско, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Gran Arena del Cibao.

МСК, 1 тур, Арена: Gran Arena del Cibao
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Метрос де Сантьяго
Завершен
30:29 23:19 20:24 27:26
100 : 98
18 июня 2025
Индиос де Сан-Франциско
Смотреть онлайн
Превью матча Метрос де Сантьяго — Индиос де Сан-Франциско

История последних встреч

Метрос де Сантьяго
Метрос де Сантьяго
Индиос де Сан-Франциско
Метрос де Сантьяго
3 побед
2 побед
60%
40%
28.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
Индиос де Сан-Франциско
98:100
Метрос де Сантьяго
Метрос де Сантьяго
Обзор
24.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
Индиос де Сан-Франциско
88:104
Метрос де Сантьяго
Метрос де Сантьяго
Обзор
21.07.2025
Метрос де Сантьяго
Метрос де Сантьяго
77:84
Индиос де Сан-Франциско
Индиос де Сан-Франциско
Обзор
17.07.2025
Метрос де Сантьяго
Метрос де Сантьяго
110:83
Индиос де Сан-Франциско
Индиос де Сан-Франциско
Обзор
05.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
Индиос де Сан-Франциско
93:73
Метрос де Сантьяго
Метрос де Сантьяго
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
31
24
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
18
23
% реализации штрафных
72
88.5
Кол-во реализованных бросков
56
57
Игры 1 тур
07.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
76:64
Метрос де Сантьяго
Завершен
04.08.2025
Метрос де Сантьяго
81:88
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
02.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
89:70
Метрос де Сантьяго
Завершен
31.07.2025
Метрос де Сантьяго
79:82
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
26.06.2025
Канерос Дель Эсте
77:94
Метрос де Сантьяго
Завершен
26.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
105:93
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
25.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
80:85
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
21.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
83:82
Канерос Дель Эсте
Завершен
21.06.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
84:78
Метрос де Сантьяго
Завершен
20.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
95:93
Реалес де Ла Вега
Завершен
19.06.2025
Индиос де Сан-Франциско
95:87
Реалес де Ла Вега
Завершен
19.06.2025
Солес Де Санто Доминго Эсте
70:78
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
18.06.2025
Канерос Дель Эсте
79:76
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
18.06.2025
Метрос де Сантьяго
100:98
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
17.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
84:87
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
17.06.2025
Реалес де Ла Вега
96:101
Солес Де Санто Доминго Эсте
Завершен
Комментарии к матчу
