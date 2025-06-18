18.06.2025
Смотреть онлайн Метрос де Сантьяго - Индиос де Сан-Франциско 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Метрос де Сантьяго — Индиос де Сан-Франциско, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Gran Arena del Cibao.
МСК, 1 тур, Арена: Gran Arena del Cibao
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Завершен
30:29 23:19 20:24 27:26
100 : 98
18 июня 2025
Превью матча Метрос де Сантьяго — Индиос де Сан-Франциско
История последних встреч
Метрос де Сантьяго
Индиос де Сан-Франциско
3 побед
2 побед
60%
40%
28.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
98:100
Метрос де Сантьяго
24.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
88:104
Метрос де Сантьяго
21.07.2025
Метрос де Сантьяго
77:84
Индиос де Сан-Франциско
17.07.2025
Метрос де Сантьяго
110:83
Индиос де Сан-Франциско
05.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
93:73
Метрос де Сантьяго
Статистика матча
2-х очк. попадания
31
24
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
18
23
% реализации штрафных
72
88.5
Кол-во реализованных бросков
56
57
