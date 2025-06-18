18.06.2025
Смотреть онлайн Канерос Дель Эсте - Маринерос де Пуэрто Плата 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Канерос Дель Эсте — Маринерос де Пуэрто Плата, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Eleoncio Mercedes.
МСК, 1 тур, Арена: Polideportivo Eleoncio Mercedes
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Завершен
0:0
0:0
79 : 76
18 июня 2025
Превью матча Канерос Дель Эсте — Маринерос де Пуэрто Плата
История последних встреч
Комментарии к матчу