13.05.2025
Смотреть онлайн Индепендьенте де Авельянеда - CS Alejandro Korn 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Индепендьенте де Авельянеда — CS Alejandro Korn . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
11:15 24:21 13:21 17:5
65 : 62
13 мая 2025
Превью матча Индепендьенте де Авельянеда — CS Alejandro Korn
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
17
3-х очк. попадания
5
7
Реализовано штрафных
18
7
% реализации штрафных
75
41.2
Комментарии к матчу