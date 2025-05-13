Смотреть онлайн Индепендьенте де Авельянеда - CS Alejandro Korn 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Индепендьенте де Авельянеда — CS Alejandro Korn . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .