13.05.2025
Смотреть онлайн Монте Гранде - Club 3 de Febrero 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Монте Гранде — Club 3 de Febrero . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
19:24 24:18 3:19 18:18
19:24 24:18 3:19 18:18
64 : 79
13 мая 2025
Превью матча Монте Гранде — Club 3 de Febrero
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
23
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
15
12
% реализации штрафных
65.2
57.1
Комментарии к матчу