21.05.2025
Смотреть онлайн Леонес Потоси - Карл Оруро 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Леонес Потоси — Карл Оруро . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене COLISEO COMPOTOSI.
МСК, Арена: COLISEO COMPOTOSI
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
18:18 13:15 14:4 14:18
18:18 13:15 14:4 14:18
59 : 55
21 мая 2025
Превью матча Леонес Потоси — Карл Оруро
История последних встреч
Леонес Потоси
Карл Оруро
1 победа
0 побед
100%
0%
30.06.2025
Карл Оруро
83:90
Леонес Потоси
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
15
3-х очк. попадания
4
7
Реализовано штрафных
11
4
% реализации штрафных
50
33.3
Кол-во реализованных бросков
32
26
Комментарии к матчу