23.05.2025
Смотреть онлайн Насиональ Потоси - Леонес Потоси 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Насиональ Потоси — Леонес Потоси . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.
МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
21:15 25:13 25:16 30:10
21:15 25:13 25:16 30:10
101 : 54
23 мая 2025
Превью матча Насиональ Потоси — Леонес Потоси
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
11
3-х очк. попадания
12
5
Реализовано штрафных
20
14
% реализации штрафных
69
73.7
Кол-во реализованных бросков
55
31
Комментарии к матчу