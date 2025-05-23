Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.05.2025

Смотреть онлайн Насиональ Потоси - Леонес Потоси 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияЧемпионат Боливии по баскетболу: Насиональ ПотосиЛеонес Потоси . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.

МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Насиональ Потоси
Завершен
21:15 25:13 25:16 30:10
101 : 54
23 мая 2025
Леонес Потоси
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Насиональ Потоси — Леонес Потоси

История последних встреч

Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
Леонес Потоси
Насиональ Потоси
1 победа
2 побед
33%
67%
12.08.2025
Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
70:84
Леонес Потоси
Леонес Потоси
Обзор
09.08.2025
Леонес Потоси
Леонес Потоси
54:80
Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
Обзор
05.08.2025
Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
66:75
Леонес Потоси
Леонес Потоси
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
11
3-х очк. попадания
12
5
Реализовано штрафных
20
14
% реализации штрафных
69
73.7
Кол-во реализованных бросков
55
31
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
BetBoom Team BetBoom Team
22 Ноября
11:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10