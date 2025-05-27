27.05.2025
Смотреть онлайн Пичинча - Насиональ Потоси 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Пичинча — Насиональ Потоси . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.
МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
13:23 18:18 13:14 12:16
56 : 71
27 мая 2025
Превью матча Пичинча — Насиональ Потоси
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
10
28
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
9
3
% реализации штрафных
60
75
Кол-во реализованных бросков
28
36
Комментарии к матчу