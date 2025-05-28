28.05.2025
Смотреть онлайн Леонес Потоси - Kinwa La Paz 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Леонес Потоси — Kinwa La Paz . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене COLISEO COMPOTOSI.
МСК, Арена: COLISEO COMPOTOSI
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
10:23 18:19 13:16 32:18
73 : 76
28 мая 2025
Превью матча Леонес Потоси — Kinwa La Paz
История последних встреч
Леонес Потоси
Kinwa La Paz
1 победа
0 побед
100%
0%
06.07.2025
Kinwa La Paz
68:71
Леонес Потоси
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
21
3-х очк. попадания
10
6
Реализовано штрафных
5
16
% реализации штрафных
55.6
66.7
Кол-во реализованных бросков
35
42
