31.05.2025
Смотреть онлайн Kinwa La Paz - Пичинча 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Kinwa La Paz — Пичинча . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
22:15 26:17 14:26 19:11
81 : 69
31 мая 2025
Превью матча Kinwa La Paz — Пичинча
История последних встреч
Kinwa La Paz
Пичинча
1 победа
0 побед
100%
0%
09.07.2025
Пичинча
51:58
Kinwa La Paz
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
18
3-х очк. попадания
13
9
Реализовано штрафных
8
6
% реализации штрафных
72.7
50
Кол-во реализованных бросков
27
28
