31.05.2025

Смотреть онлайн Kinwa La Paz - Пичинча 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияЧемпионат Боливии по баскетболу: Kinwa La PazПичинча . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Боливии по баскетболу
Kinwa La Paz
Завершен
22:15 26:17 14:26 19:11
81 : 69
31 мая 2025
Пичинча
Превью матча Kinwa La Paz — Пичинча

История последних встреч

Kinwa La Paz
Kinwa La Paz
Пичинча
Kinwa La Paz
1 победа
0 побед
100%
0%
09.07.2025
Пичинча
Пичинча
51:58
Kinwa La Paz
Kinwa La Paz
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
18
3-х очк. попадания
13
9
Реализовано штрафных
8
6
% реализации штрафных
72.7
50
Кол-во реализованных бросков
27
28
