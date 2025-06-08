Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Насиональ Потоси - КАН Оруро 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияЧемпионат Боливии по баскетболу: Насиональ ПотосиКАН Оруро . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.

МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Насиональ Потоси
Отложен
0:0
0 : 0
08 июня 2025
КАН Оруро
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Насиональ Потоси — КАН Оруро

История последних встреч

Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
КАН Оруро
Насиональ Потоси
2 побед
0 побед
100%
0%
13.07.2025
КАН Оруро
КАН Оруро
71:88
Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
Обзор
20.06.2025
Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
100:74
КАН Оруро
КАН Оруро
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Ренн Ренн
6 Декабря
23:05
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
6 Декабря
23:00
Реал Бетис Реал Бетис
Барселона Барселона
6 Декабря
20:30
Лидс Лидс
Ливерпуль Ливерпуль
6 Декабря
20:30
Верона Верона
Аталанта Аталанта
6 Декабря
22:45
Тулуза Тулуза
Страсбург Страсбург
6 Декабря
21:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
6 Декабря
20:30
Коламбус Коламбус
Флорида Флорида
6 Декабря
23:37
Колорадо Колорадо
Рейнджерс Рейнджерс
6 Декабря
20:37
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
Аякс Аякс
6 Декабря
20:45