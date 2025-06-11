Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Kinwa La Paz - Насиональ Потоси 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияЧемпионат Боливии по баскетболу: Kinwa La PazНасиональ Потоси . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Боливии по баскетболу
Kinwa La Paz
Отложен
- : -
11 июня 2025
Насиональ Потоси
Превью матча Kinwa La Paz — Насиональ Потоси

История последних встреч

Kinwa La Paz
Kinwa La Paz
Насиональ Потоси
Kinwa La Paz
0 побед
2 побед
0%
100%
17.07.2025
Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
88:63
Kinwa La Paz
Kinwa La Paz
Обзор
22.06.2025
Kinwa La Paz
Kinwa La Paz
67:90
Насиональ Потоси
Насиональ Потоси
Обзор
Комментарии к матчу
