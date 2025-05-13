13.05.2025
Смотреть онлайн Пичинча - Леонес Потоси 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Пичинча — Леонес Потоси . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.
МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
16:18 14:21 17:16 10:7
16:18 14:21 17:16 10:7
57 : 62
13 мая 2025
Превью матча Пичинча — Леонес Потоси
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
16
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
10
12
% реализации штрафных
52.6
70.6
Кол-во реализованных бросков
31
32
Комментарии к матчу