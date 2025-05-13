13.05.2025
Смотреть онлайн Институсион Сармиенто - Эсгрима Парке 13.05.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Институсион Сармиенто — Эсгрима Парке . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
17:22 13:29 27:19 14:13
71 : 83
13 мая 2025
Превью матча Институсион Сармиенто — Эсгрима Парке
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
20
3-х очк. попадания
6
10
Реализовано штрафных
9
13
% реализации штрафных
52.9
61.9
Комментарии к матчу