13.05.2025
Смотреть онлайн Гимназия и Эсгрима де Итузаинго - Club San Miguel 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Гимназия и Эсгрима де Итузаинго — Club San Miguel . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
18:23 23:17 14:15 17:18
72 : 73
13 мая 2025
Превью матча Гимназия и Эсгрима де Итузаинго — Club San Miguel
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
20
3-х очк. попадания
5
6
Реализовано штрафных
13
15
% реализации штрафных
56.5
83.3
Комментарии к матчу