13.05.2025
Смотреть онлайн Солола - Форза 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Чемпионат Гватемалы по баскетболу. ЛММ: Солола — Форза . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
Превью матча Солола — Форза
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
8
3-х очк. попадания
1
3
Реализовано штрафных
6
6
% реализации штрафных
85.7
100
Комментарии к матчу