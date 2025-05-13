Смотреть онлайн Фламенго (22) - Ботафого (22) 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Camp.Carioca U22. Баскетбол: Фламенго (22) — Ботафого (22) . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .