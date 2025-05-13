13.05.2025
Смотреть онлайн Pastoras de Lara Women - Gaiteras Del Zulia Women 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Venezuela Superliga Women: Pastoras de Lara Women — Gaiteras Del Zulia Women . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Venezuela Superliga Women
Завершен
12:12 13:9 18:18 20:11
63 : 50
13 мая 2025
Превью матча Pastoras de Lara Women — Gaiteras Del Zulia Women
История последних встреч
Pastoras de Lara Women
Gaiteras Del Zulia Women
1 победа
0 побед
100%
0%
14.05.2025
Pastoras de Lara Women
73:53
Gaiteras Del Zulia Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
11
3-х очк. попадания
5
4
Реализовано штрафных
20
16
% реализации штрафных
71.4
57.1
