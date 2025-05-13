13.05.2025
Смотреть онлайн Агуада - Малвин 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая по баскетболу: Агуада — Малвин, 2 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Club Atletico Aguada.
МСК, 2 тур, Арена: Estadio Club Atletico Aguada
Чемпионат Уругвая по баскетболу
Превью матча Агуада — Малвин
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
18
3-х очк. попадания
14
14
Реализовано штрафных
27
21
% реализации штрафных
84.4
72.4
Кол-во реализованных бросков
62
53
Комментарии к матчу