16.05.2025

Смотреть онлайн Леонес де Кильпэу - Атлетико ПТО Варас 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Леонес де КильпэуАтлетико ПТО Варас, Полуфинал . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Colegio Los Leones.

МСК, Полуфинал, Арена: Gimnasio Colegio Los Leones
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Леонес де Кильпэу
Отложен
- : -
16 мая 2025
Атлетико ПТО Варас
Превью матча Леонес де Кильпэу — Атлетико ПТО Варас

История последних встреч

Леонес де Кильпэу
Леонес де Кильпэу
Атлетико ПТО Варас
Леонес де Кильпэу
3 побед
0 побед
100%
0%
02.06.2025
Атлетико ПТО Варас
Атлетико ПТО Варас
64:67
Леонес де Кильпэу
Леонес де Кильпэу
Обзор
21.05.2025
Леонес де Кильпэу
Леонес де Кильпэу
73:70
Атлетико ПТО Варас
Атлетико ПТО Варас
Обзор
20.05.2025
Леонес де Кильпэу
Леонес де Кильпэу
66:63
Атлетико ПТО Варас
Атлетико ПТО Варас
Обзор
Комментарии к матчу
