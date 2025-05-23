23.05.2025
Смотреть онлайн Атлетико ПТО Варас - Леонес де Кильпэу 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Атлетико ПТО Варас — Леонес де Кильпэу, Полуфинал . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Fiscal de Puerto Varas.
МСК, Полуфинал, Арена: Gimnasio Fiscal de Puerto Varas
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Отложен
- : -
23 мая 2025
Превью матча Атлетико ПТО Варас — Леонес де Кильпэу
История последних встреч
Атлетико ПТО Варас
Леонес де Кильпэу
0 побед
1 победа
0%
100%
02.06.2025
Атлетико ПТО Варас
64:67
Леонес де Кильпэу
