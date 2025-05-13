13.05.2025
Смотреть онлайн Зонкис де Тихуана - Angeles CD Mexico 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA: Зонкис де Тихуана — Angeles CD Mexico . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Мексика CIBACOPA
Завершен
22:32 26:21 28:30 25:25
101 : 108
13 мая 2025
Превью матча Зонкис де Тихуана — Angeles CD Mexico
История последних встреч
Зонкис де Тихуана
Angeles CD Mexico
4 побед
3 побед
57%
43%
18.06.2025
Angeles CD Mexico
82:97
Зонкис де Тихуана
17.06.2025
Angeles CD Mexico
78:71
Зонкис де Тихуана
08.06.2025
Angeles CD Mexico
78:97
Зонкис де Тихуана
07.06.2025
Angeles CD Mexico
98:107
Зонкис де Тихуана
Статистика матча
2-х очк. попадания
32
27
3-х очк. попадания
8
11
Реализовано штрафных
13
21
% реализации штрафных
76.5
91.3
