13.05.2025
Смотреть онлайн Коринтианс (20) - Джандира (20) 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20: Коринтианс (20) — Джандира (20) . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista FPB U20
Завершен
30:9 22:14 28:19 25:12
105 : 54
13 мая 2025
Превью матча Коринтианс (20) — Джандира (20)
История последних встреч
Коринтианс (20)
Джандира (20)
1 победа
0 побед
100%
0%
17.06.2025
Коринтианс (20)
85:53
Джандира (20)
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
17
3-х очк. попадания
12
5
Реализовано штрафных
9
5
% реализации штрафных
56.2
62.5
