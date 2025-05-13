13.05.2025
Смотреть онлайн Sorocaba U20 - Fundesport / Araraquara U20 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20: Sorocaba U20 — Fundesport / Araraquara U20 . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista FPB U20
Завершен
21:10 17:19 21:12 26:27
85 : 68
13 мая 2025
Превью матча Sorocaba U20 — Fundesport / Araraquara U20
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
13
3-х очк. попадания
8
9
Реализовано штрафных
13
15
% реализации штрафных
76.5
62.5
