13.05.2025
Смотреть онлайн Central Argentino de Villa Maria - Chamicalense de la Rioja 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Central Argentino de Villa Maria — Chamicalense de la Rioja . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
21:13 17:10 14:19 17:12
21:13 17:10 14:19 17:12
69 : 54
13 мая 2025
Превью матча Central Argentino de Villa Maria — Chamicalense de la Rioja
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
12
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
8
18
% реализации штрафных
47.1
85.7
Комментарии к матчу