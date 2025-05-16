16.05.2025
Смотреть онлайн Кариббеан Шторм Исландс - Caimanes Del Llano 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Кариббеан Шторм Исландс — Caimanes Del Llano, 1 тур . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
20:16 15:12 11:24 26:23
20:16 15:12 11:24 26:23
72 : 75
16 мая 2025
Превью матча Кариббеан Шторм Исландс — Caimanes Del Llano
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
18
3-х очк. попадания
14
7
Реализовано штрафных
12
18
Кол-во реализованных бросков
35
43
Комментарии к матчу