Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
21.05.2025

Смотреть онлайн Caimanes Del Llano - Мотилонас Дель Норте 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Caimanes Del LlanoМотилонас Дель Норте, 1 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Caimanes Del Llano
Завершен
20:13 12:14 13:22 21:11
66 : 60
21 мая 2025
Мотилонас Дель Норте
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Caimanes Del Llano — Мотилонас Дель Норте

Команда Caimanes Del Llano в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Мотилонас Дель Норте, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
Мотилонас Дель Норте
Caimanes Del Llano
2 побед
1 победа
67%
33%
25.05.2025
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
74:77
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
Обзор
24.05.2025
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
98:89
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
Обзор
20.05.2025
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
85:79
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
19
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
11
10
% реализации штрафных
68.8
62.5
Кол-во реализованных бросков
34
33
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
КалПа КалПа
Пеликанс Пеликанс
19 Ноября
19:30
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
Ильвес Ильвес
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
19 Ноября
18:30
ТПС ТПС
КооКоо КооКоо
19 Ноября
19:30
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Монако Монако
19 Ноября
22:00
Венеция Венеция
Манреса Манреса
19 Ноября
22:00