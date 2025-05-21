Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП : Caimanes Del Llano — Мотилонас Дель Норте , 1 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Caimanes Del Llano — Мотилонас Дель Норте

Команда Caimanes Del Llano в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Мотилонас Дель Норте, в том матче победу одержали гостьи.