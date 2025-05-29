29.05.2025
Смотреть онлайн Caimanes Del Llano - Кариббеан Шторм Исландс 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Caimanes Del Llano — Кариббеан Шторм Исландс, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
20:22 10:15 12:22 36:28
78 : 87
29 мая 2025
Превью матча Caimanes Del Llano — Кариббеан Шторм Исландс
История последних встреч
Caimanes Del Llano
Кариббеан Шторм Исландс
1 победа
0 побед
100%
0%
30.05.2025
Caimanes Del Llano
88:80
Кариббеан Шторм Исландс
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
19
3-х очк. попадания
12
10
Реализовано штрафных
16
18
% реализации штрафных
76.2
75
Кол-во реализованных бросков
41
48
Комментарии к матчу