13.05.2025
Смотреть онлайн Piratas de Bogota - Caimanes Del Llano 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Piratas de Bogota — Caimanes Del Llano, 1 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Cayetano Canizares.
МСК, 1 тур, Арена: Coliseo Cayetano Canizares
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Отложен
- : -
13 мая 2025
Превью матча Piratas de Bogota — Caimanes Del Llano
История последних встреч
Piratas de Bogota
Caimanes Del Llano
1 победа
3 побед
25%
75%
05.06.2025
Caimanes Del Llano
70:60
Piratas de Bogota
04.06.2025
Caimanes Del Llano
99:82
Piratas de Bogota
02.06.2025
Piratas de Bogota
83:67
Caimanes Del Llano
31.05.2025
Piratas de Bogota
61:71
Caimanes Del Llano
Комментарии к матчу