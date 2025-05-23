23.05.2025
Смотреть онлайн Toros Del Valle - Сабиос де Манизалес 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del Valle — Сабиос де Манизалес, 1 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora.
МСК, 1 тур, Арена: Coliseo Evangelista Mora
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
28:13 21:18 21:8 18:23
88 : 62
23 мая 2025
Превью матча Toros Del Valle — Сабиос де Манизалес
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
14
3-х очк. попадания
12
7
Реализовано штрафных
6
11
% реализации штрафных
54.5
68.8
Кол-во реализованных бросков
41
33
Комментарии к матчу