23.05.2025

Смотреть онлайн Toros Del Valle - Сабиос де Манизалес 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del ValleСабиос де Манизалес, 1 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora.

МСК, 1 тур, Арена: Coliseo Evangelista Mora
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Toros Del Valle
Завершен
28:13 21:18 21:8 18:23
88 : 62
23 мая 2025
Сабиос де Манизалес
Смотреть онлайн
Превью матча Toros Del Valle — Сабиос де Манизалес

История последних встреч

Toros Del Valle
Toros Del Valle
Сабиос де Манизалес
Toros Del Valle
4 побед
0 побед
100%
0%
15.10.2025
Сабиос де Манизалес
Сабиос де Манизалес
70:84
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор
14.10.2025
Сабиос де Манизалес
Сабиос де Манизалес
77:79
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор
25.06.2025
Сабиос де Манизалес
Сабиос де Манизалес
83:87
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор
24.05.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
77:70
Сабиос де Манизалес
Сабиос де Манизалес
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
14
3-х очк. попадания
12
7
Реализовано штрафных
6
11
% реализации штрафных
54.5
68.8
Кол-во реализованных бросков
41
33
Комментарии к матчу
