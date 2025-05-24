Смотреть онлайн Toros Del Valle - Сабиос де Манизалес 24.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del Valle — Сабиос де Манизалес, 1 тур . Начало встречи 24 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora.
18:14 19:26 22:9 18:21
Превью матча Toros Del Valle — Сабиос де Манизалес
Команда Toros Del Valle в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды Сабиос де Манизалес, в том матче победу одержали гостьи.