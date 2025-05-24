Превью матча Toros Del Valle — Сабиос де Манизалес

Команда Toros Del Valle в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды Сабиос де Манизалес, в том матче победу одержали гостьи.