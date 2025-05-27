Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.05.2025

Смотреть онлайн Toros Del Valle - Paisas 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del VallePaisas, 1 тур . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora.

МСК, 1 тур, Арена: Coliseo Evangelista Mora
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Toros Del Valle
Завершен
22:15 21:17 20:31 28:24
91 : 87
27 мая 2025
Paisas
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Toros Del Valle — Paisas

История последних встреч

Toros Del Valle
Toros Del Valle
Paisas
Toros Del Valle
1 победа
1 победа
50%
50%
27.10.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
92:80
Paisas
Paisas
Обзор
28.05.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
61:78
Paisas
Paisas
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
23
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
15
14
% реализации штрафных
83.3
56
Кол-во реализованных бросков
48
47
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
Аякс Аякс
Бенфика Бенфика
25 Ноября
20:45
Панатинаикос Панатинаикос
Партизан Партизан
25 Ноября
22:15