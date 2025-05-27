27.05.2025
Смотреть онлайн Toros Del Valle - Paisas 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del Valle — Paisas, 1 тур . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora.
МСК, 1 тур, Арена: Coliseo Evangelista Mora
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
22:15 21:17 20:31 28:24
91 : 87
27 мая 2025
Превью матча Toros Del Valle — Paisas
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
23
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
15
14
% реализации штрафных
83.3
56
Кол-во реализованных бросков
48
47
Комментарии к матчу