Смотреть онлайн Toros Del Valle - Paisas 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del Valle — Paisas, 1 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora.
15:26 23:18 16:16 7:18
Превью матча Toros Del Valle — Paisas
Команда Toros Del Valle в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Toros Del Valle, в том матче победу одержали хозяева.