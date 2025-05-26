26.05.2025
Смотреть онлайн Симарронес Дель Чоко - Сабиос де Манизалес 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Симарронес Дель Чоко — Сабиос де Манизалес, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
19:17 32:12 32:21 27:23
19:17 32:12 32:21 27:23
110 : 73
26 мая 2025
Превью матча Симарронес Дель Чоко — Сабиос де Манизалес
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
24
3-х очк. попадания
15
6
Реализовано штрафных
18
7
% реализации штрафных
100
63.6
Кол-во реализованных бросков
56
37
Комментарии к матчу