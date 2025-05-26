Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн Симарронес Дель Чоко - Сабиос де Манизалес 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Симарронес Дель ЧокоСабиос де Манизалес, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Симарронес Дель Чоко
Завершен
19:17 32:12 32:21 27:23
110 : 73
26 мая 2025
Сабиос де Манизалес
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Симарронес Дель Чоко — Сабиос де Манизалес

История последних встреч

Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
Сабиос де Манизалес
Симарронес Дель Чоко
1 победа
1 победа
50%
50%
21.10.2025
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
57:71
Сабиос де Манизалес
Сабиос де Манизалес
Обзор
27.05.2025
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
87:81
Сабиос де Манизалес
Сабиос де Манизалес
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
24
3-х очк. попадания
15
6
Реализовано штрафных
18
7
% реализации штрафных
100
63.6
Кол-во реализованных бросков
56
37
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
23 Ноября
19:15