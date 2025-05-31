31.05.2025
Смотреть онлайн Сабиос де Манизалес - Paisas 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Сабиос де Манизалес — Paisas, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Jorge Arango Uribe.
МСК, 1 тур, Арена: Coliseo Jorge Arango Uribe
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
14:17 23:20 26:22 18:18
81 : 77
31 мая 2025
Превью матча Сабиос де Манизалес — Paisas
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
22
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
75
54.5
Кол-во реализованных бросков
43
41
