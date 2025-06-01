Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП : Сабиос де Манизалес — Paisas , 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Jorge Arango Uribe .

Превью матча Сабиос де Манизалес — Paisas

Команда Сабиос де Манизалес в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Paisas, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Paisas, в том матче победу одержали хозяева.