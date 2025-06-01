Смотреть онлайн Сабиос де Манизалес - Paisas 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Сабиос де Манизалес — Paisas, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Jorge Arango Uribe.
15:28 21:20 22:22 15:18
Превью матча Сабиос де Манизалес — Paisas
Команда Сабиос де Манизалес в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Paisas, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Paisas, в том матче победу одержали хозяева.