01.06.2025

Смотреть онлайн Сабиос де Манизалес - Paisas 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Сабиос де МанизалесPaisas, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Jorge Arango Uribe.

МСК, 1 тур, Арена: Coliseo Jorge Arango Uribe
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Сабиос де Манизалес
Завершен
15:28 21:20 22:22 15:18
73 : 88
01 июня 2025
Paisas
Смотреть онлайн
Превью матча Сабиос де Манизалес — Paisas

Команда Сабиос де Манизалес в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Paisas, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Paisas, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Сабиос де Манизалес
Сабиос де Манизалес
Paisas
Сабиос де Манизалес
1 победа
1 победа
50%
50%
05.11.2025
Paisas
Paisas
95:85
Сабиос де Манизалес
Сабиос де Манизалес
Обзор
31.05.2025
Сабиос де Манизалес
Сабиос де Манизалес
81:77
Paisas
Paisas
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
16
3-х очк. попадания
9
16
Реализовано штрафных
17
8
% реализации штрафных
68
57.1
Кол-во реализованных бросков
35
34
