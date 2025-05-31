31.05.2025
Смотреть онлайн Toros Del Valle - Симарронес Дель Чоко 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del Valle — Симарронес Дель Чоко, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
20:21 23:29 43:15 27:17
20:21 23:29 43:15 27:17
113 : 82
31 мая 2025
Превью матча Toros Del Valle — Симарронес Дель Чоко
История последних встреч
Toros Del Valle
Симарронес Дель Чоко
3 побед
3 побед
50%
50%
24.11.2025
Симарронес Дель Чоко
79:68
Toros Del Valle
23.11.2025
Симарронес Дель Чоко
81:79
Toros Del Valle
21.11.2025
Toros Del Valle
76:54
Симарронес Дель Чоко
20.11.2025
Toros Del Valle
75:79
Симарронес Дель Чоко
18.10.2025
Toros Del Valle
76:45
Симарронес Дель Чоко
Статистика матча
2-х очк. попадания
32
27
3-х очк. попадания
13
4
Реализовано штрафных
10
16
% реализации штрафных
55.6
72.7
Кол-во реализованных бросков
55
47
