31.05.2025

Смотреть онлайн Toros Del Valle - Симарронес Дель Чоко 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del ValleСимарронес Дель Чоко, 1 тур . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Toros Del Valle
Завершен
20:21 23:29 43:15 27:17
113 : 82
31 мая 2025
Симарронес Дель Чоко
Превью матча Toros Del Valle — Симарронес Дель Чоко

История последних встреч

Toros Del Valle
Toros Del Valle
Симарронес Дель Чоко
Toros Del Valle
3 побед
3 побед
50%
50%
24.11.2025
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
79:68
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор
23.11.2025
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
81:79
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор
21.11.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
76:54
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
Обзор
20.11.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
75:79
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
Обзор
18.10.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
76:45
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
Обзор
23.11.2025
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
81:79
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор
21.11.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
76:54
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
Обзор
20.11.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
75:79
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
Обзор
18.10.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
76:45
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
Обзор
01.06.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
124:82
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
Обзор
Статистика матча

2-х очк. попадания
32
27
3-х очк. попадания
13
4
Реализовано штрафных
10
16
% реализации штрафных
55.6
72.7
Кол-во реализованных бросков
55
47
