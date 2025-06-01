Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП : Toros Del Valle — Симарронес Дель Чоко , 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:50 по московскому времени .

Превью матча Toros Del Valle — Симарронес Дель Чоко

Команда Toros Del Valle в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 24 ноября 2025 на поле команды Симарронес Дель Чоко, в том матче победу одержали хозяева.