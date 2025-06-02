02.06.2025
Смотреть онлайн Серхио Чеппи - Луис Матте Лараин 02.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Серхио Чеппи — Луис Матте Лараин . Начало встречи 02 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
23:17 13:20 13:15 9:12
58 : 64
02 июня 2025
Превью матча Серхио Чеппи — Луис Матте Лараин
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
13
3-х очк. попадания
5
6
Реализовано штрафных
11
20
% реализации штрафных
45.8
83.3
Комментарии к матчу