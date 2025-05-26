26.05.2025
Смотреть онлайн Тингиририка Сан Фернандо - CDS Constitucion 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Тингиририка Сан Фернандо — CDS Constitucion . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Municipal.
МСК, Арена: Gimnasio Municipal
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
19:14 14:10 24:18 16:18
73 : 60
26 мая 2025
Превью матча Тингиририка Сан Фернандо — CDS Constitucion
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
57.1
70.6
Комментарии к матчу