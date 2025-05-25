25.05.2025
Смотреть онлайн CD Omega - Regional Temuco 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: CD Omega — Regional Temuco . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
14:11 20:24 14:12 20:21 12:7
80 : 75
25 мая 2025
Превью матча CD Omega — Regional Temuco
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
23
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
13
6
% реализации штрафных
72.2
75
