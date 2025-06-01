01.06.2025
Смотреть онлайн Regional Temuco - Альеман де Концепкион 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Regional Temuco — Альеман де Концепкион . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене GIMNASIO UNIV. AUTONOMA.
МСК, Арена: GIMNASIO UNIV. AUTONOMA
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
21:23 19:23 28:19 11:25
21:23 19:23 28:19 11:25
79 : 90
01 июня 2025
Превью матча Regional Temuco — Альеман де Концепкион
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
24
3-х очк. попадания
5
11
Реализовано штрафных
12
9
% реализации штрафных
60
64.3
Комментарии к матчу