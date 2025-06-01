Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Труэнос Де Талька - CDS Constitucion 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили НБЛ Сегунда: Труэнос Де ТалькаCDS Constitucion . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чили НБЛ Сегунда
Труэнос Де Талька
Завершен
20:13 20:21 20:13 21:21
81 : 68
01 июня 2025
CDS Constitucion
Превью матча Труэнос Де Талька — CDS Constitucion

История последних встреч

Труэнос Де Талька
Труэнос Де Талька
CDS Constitucion
Труэнос Де Талька
2 побед
0 побед
100%
0%
15.06.2025
CDS Constitucion
CDS Constitucion
67:72
Труэнос Де Талька
Труэнос Де Талька
Обзор
08.06.2025
Труэнос Де Талька
Труэнос Де Талька
86:57
CDS Constitucion
CDS Constitucion
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
16
3-х очк. попадания
7
9
Реализовано штрафных
8
9
% реализации штрафных
57.1
64.3
Комментарии к матчу
