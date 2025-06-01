01.06.2025
Смотреть онлайн Труэнос Де Талька - CDS Constitucion 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Труэнос Де Талька — CDS Constitucion . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
20:13 20:21 20:13 21:21
20:13 20:21 20:13 21:21
81 : 68
01 июня 2025
Превью матча Труэнос Де Талька — CDS Constitucion
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
16
3-х очк. попадания
7
9
Реализовано штрафных
8
9
% реализации штрафных
57.1
64.3
Комментарии к матчу