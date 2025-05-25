25.05.2025
Смотреть онлайн Quilpue - Артуро Прат 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Quilpue — Артуро Прат . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Fortin gym Prat.
МСК, Арена: Fortin gym Prat
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
20:21 11:16 18:23 18:15
20:21 11:16 18:23 18:15
67 : 75
25 мая 2025
Превью матча Quilpue — Артуро Прат
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
19
3-х очк. попадания
4
8
Реализовано штрафных
19
12
% реализации штрафных
79.2
60
Комментарии к матчу