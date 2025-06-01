01.06.2025
Смотреть онлайн The Sharks - Quilpue 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: The Sharks — Quilpue . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
17:16 14:25 19:7 9:21
59 : 69
01 июня 2025
Превью матча The Sharks — Quilpue
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
19
3-х очк. попадания
2
7
Реализовано штрафных
5
10
% реализации штрафных
45.5
58.8
Комментарии к матчу